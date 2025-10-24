Aide
A60 - Ampoule connectée B22 - 800 (pack de 3)

Utilisez des milliers de nuances de lumière blanche chaude ou froide avec ces ampoules connectées B22, dont les culots à baïonnette s'adaptent à la plupart des luminaires standard. La gradation sans fil vous permet de créer instantanément la bonne ambiance.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • jusqu’à 806 lumens*
  • Lumière blanche froide à chaude
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
