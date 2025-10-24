A60 - Ampoule connectée E27 - 800
Obtenez à la fois une lumière froide et une lumière chaude, ainsi que toutes les nuances intermédiaires avec cette seule ampoule LED connectée E27. Adaptée à la plupart des luminaires, cette ampoule offre une gradation instantanée.
Le prix actuel est €29,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 806 lumens*
- Lumière blanche froide à chaude
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110