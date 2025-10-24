Ampoule individuelle E27
Ajoutez une ampoule Philips Hue White Ambiance à votre système pour mettre en valeur votre intérieur grâce à différentes nuances de lumière blanche. Avec une palette s'étendant d'une lumière blanche et chaude à une lumière du jour reposante, cette ampoule vous aidera à vous réveiller, à vous détendre, à lire, à vous concentrer et à vous ressourcer.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Hue Bridge requis
- 1 x ampoules E27
- Nuances lumi. blanche (2 200 K-6 500 K)
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110