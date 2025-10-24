Downlight encastrable
Complétez votre système Philips Hue avec ce downlight White Ambiance supplémentaire, pour un éclairage blanc chaud à blanc froid. Connectez le spot au pont Hue ou à l’interrupteur avec variateur à partir du kit de démarrage downlight Adore pour le contrôler comme bon vous semble.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Spot à encastrer
- GU10
- Chromé
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Chromé
Matériaux
Synthétique