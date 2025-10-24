Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Placez ces trois ampoules LED connectées GU10 dans n'importe quel spot pour obtenir une gradation sans fil instantanée et une lumière blanche chaude ou froide dans n'importe quelle pièce de votre maison.

Article plus disponible

Télécharger la fiche produit

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Lumière blanche froide à chaude
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    50x58

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay