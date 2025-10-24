Kit ampoule Hue E27 white ambiance et dim switch
Lancez-vous avec le kit de recette Philips Hue Light. Avec l'ampoule E27 et l'interrupteur avec variateur inclus, vous pouvez faire défiler quatre recettes de lumière préréglées et profiter de la gradation sans fil. Connectez tout au pont Hue pour déverrouiller les fonctions intelligentes.
Le prix actuel est €34,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Lumière blanche froide à chaude
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110