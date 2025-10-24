Promotion
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (800) + variateur
Profitez de scènes relaxantes et énergisantes ou créez vos propres routines avec le kit de démarrage Hue White ambiance. Comprend un pont Hue, 3 ampoules intelligentes offrant un spectre complet de lumière blanche, et un interrupteur avec variateur.
Le prix actuel est €90,99, le prix d'origine est €129,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- jusqu’à 800 lumens*
- Lumière blanche froide à chaude
- Hue Bridge inclus
- Installation simple
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110