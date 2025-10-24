Pack de 1 GU10
Obtenez la bonne lumière à tout moment de la journée avec cette ampoule GU10, qui offre une lumière blanche chaude à froide ainsi qu'une gradation sans fil instantanée pour n'importe quel spot de votre maison.
Le prix actuel est €29,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Lumière blanche froide à chaude
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58