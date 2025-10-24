Pack de 2 GU10
Obtenez une lumière blanc chaud à froide dans votre maison avec deux ampoules intelligentes GU10. Utilisez la lumière froide pour vous donner de l'énergie le matin et les tons chauds pour vous détendre le soir. Connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller l'ensemble des fonctions et des commandes d'éclairage intelligentes.
Le prix actuel est €59,95
Points forts du produit
- White Ambiance
- Hue Bridge requis
- 2 GU10
- Lumière blanche froide à chaude
- Variation de l'intensité lumineuse
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x57