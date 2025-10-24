Aide
A round white ceiling light, product packaging with Light for your moments. from warm to cool white text, and a wall switch.

Plafonnier Being

Utilisez un plafonnier Being Philips hue White ambiance avec votre système Philips hue pour bénéficier d'une lumière blanche naturelle qui vous aidera à vous réveiller, à vous sentir énergisé, à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Un design élégant et une jolie lumière sur votre plafond.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Interrupteur avec variateur inclus
  • LED intégrée
  • White
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Find your product manual

Spécifications

