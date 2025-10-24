Plafonnier Cher
Le plafonnier encastré noir Cher Philips Hue White Ambiance diffuse une lumière blanche plus ou moins chaude. Grâce à sa forme arrondie, il éclaire plus largement la pièce. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est €219,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique