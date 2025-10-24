Plafonnier Fair
Doté d'un mode de diffusion exclusif vers le haut et le bas, le plafonnier noir Fair Philips Hue White Ambiance fournit un éclairage blanc plus ou moins chaud, et comporte des recettes lumineuses intégrées. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Verre