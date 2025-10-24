La forme ronde exclusive du plafonnier blanc Still Philips Hue White Ambiance permet de diffuser une lumière blanche plus ou moins chaude, avec des milliers de nuances, en fonction du moment de la journée. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.