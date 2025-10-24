Plafonnier Still
La forme ronde exclusive du plafonnier blanc Still Philips Hue White Ambiance permet de diffuser une lumière blanche plus ou moins chaude, avec des milliers de nuances, en fonction du moment de la journée. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est €169,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal