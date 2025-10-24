Plafonnier Struana
Profitez pleinement de votre salle de bains avec le plafonnier Philips Hue Struana. Selon le moment, il vous aide à vous ressourcer, vous concentrer, lire ou vous détendre. Bénéficiant d'un indice IP44, il est spécialement conçu pour les environnements humides.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Interrupteur avec variateur inclus
- LED intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Synthétique