Spot double Buratto
Les spots Philips Hue White Ambiance Buratto sont fournis avec un variateur sans fil et une ampoule LED GU10 White Ambiance, pour vous aider à vous reposer, à lire, à vous concentrer ou à vous ressourcer. Profitez d'une lumière blanche naturelle qui s'adapte à vos gestes quotidiens.
Le prix actuel est €139,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- Hue Bridge activé
- Interrupteur avec variateur inclus
- GU10
- Aluminium
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Métal