Le spot Adore Philips Hue White Ambiance éclaire la pièce d'une lumière blanche plus ou moins chaude. Ses recettes lumineuses intégrées stimulent votre énergie et votre concentration, ou favorisent la lecture et la détente. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.