Suspension Amaze
Utilisez une suspension Amaze Philips Hue White ambiance avec votre système Philips Hue pour bénéficier d'une lumière blanche naturelle qui vous aidera à vous réveiller, à vous sentir énergique, à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Une suspension au design unique adapté à tous les intérieurs.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Interrupteur avec variateur inclus
- LED intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal