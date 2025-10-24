Aide
Being Hue pendant light, circular aluminium shape with a matte finish, suspended by cables, illuminated ring visible.

Suspension Being

Grâce à la suspension Being de Philips Hue White ambiance, vous pouvez facilement contrôler la lumière dans votre intérieur à chaque instant de la journée. Utilisez le variateur pour choisir la lumière idéale pour vous détendre, lire, vous concentrer et vous stimuler.

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Interrupteur avec variateur inclus
  • LED intégrée
  • Aluminium
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
