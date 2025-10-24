Suspension Explore
Connectez la suspension White Ambiance Explore Philips Hue à votre système Philips Hue pour bénéficier d'une lumière blanche naturelle qui vous aidera à vous réveiller, à vous donner de l'énergie, à vous concentrer, à lire ou à vous détendre. Conçue pour orienter la lumière là où vous en avez besoin.
Le prix actuel est €149,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- Interrupteur avec variateur inclus
- E27
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Verre