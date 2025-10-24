Promotion
Ampoule individuelle E14
C'est l'ampoule flamme classique d'une LED connectée. Avec des millions de nuances de lumière blanche et colorée, une gradation instantanée et un culot E14 standard, cette ampoule flamme connectée vous permet de créer une ambiance n'importe où.
Le prix actuel est €41,97, le prix d'origine est €59,95
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- Ampoule E14
- Éclairage blanc et coloré
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
39x117