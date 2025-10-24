Aide
Ampoule individuelle E27

Apportez de la couleur à votre maison avec deux ampoules E27 intelligentes. Avec leurs 16 millions de couleurs, c'est la solution pour une ambiance parfaite en toute occasion. Connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller la commande et les fonctions d'éclairage intelligentes.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Hue Bridge requis
  • 1 x ampoules E27
  • Éclairage blanc et coloré
  • Variation de l'intensité lumineuse
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    62x110

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

