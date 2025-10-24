Promotion
Borne d’éclairage extérieure Calla
Branchez-le simplement et profitez des 16 millions de couleurs disponibles pour rehausser la beauté de votre jardin, ou faites-en un usage plus fonctionnel pour l’éclairage des chemins. L’unité de base Calla offre 1 point lumineux et tous les câbles/l’alimentation électrique dont vous avez besoin pour vous lancer.
Le prix actuel est €111,99, le prix d'origine est €139,99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- LED intégrée
- Éclairage blanc et coloré
- Système basse tension - unité de base
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Aluminium