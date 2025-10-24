GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
Mettez instantanément de l'ambiance dans n'importe quelle pièce de votre maison grâce à ces deux ampoules GU10, qui offrent des millions de nuances de lumière blanche et colorée et s'adaptent à la plupart des spots standard.
Le prix actuel est €109,99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc et coloré
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58