Exclusif
Guirlandes lumineuses Festavia
Avec 250 mini LED connectées sur un cordon de 20 mètres, les guirlandes lumineuses Festavia constituent la décoration parfaite pour votre intérieur. Créez un dégradé de couleur sur toute la guirlande ou utilisez une seule couleur pour obtenir un résultat plus traditionnel.
Le prix actuel est €159,99
Points forts du produit
- 250 LED couleur connectées
- Câble de 20 mètres
- Cordon noir
- Bloc d’alimentation inclus
- Conçu pour un usage intérieur uniquement.
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique