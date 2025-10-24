Ajoutez une couleur d'ambiance à n'importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Ce kit comprend 3 ampoules couleur connectées et un pont Hue Bridge, ce qui vous offre un contrôle total des éclairages, l'accès à l'application Hue et une infinité de fonctionnalités.