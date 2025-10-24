Aide
A set of smart lighting products including a hub and color-changing light bulbs with silver bases in blue, orange, and pink.

Kit de démarrage E27

Philips Hue White and Color Ambiance transforme votre éclairage en une expérience hors du commun. L'éclairage résidentiel connecté vous permet de jouer avec les couleurs et de synchroniser l'éclairage avec la musique, la télévision et les jeux vidéo pour un effet d'immersion accru.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • 3 x ampoules E27
  • Pont inclus
  • Éclairage blanc et coloré
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    62x110

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Le pont

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay