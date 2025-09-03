Découvrez le monde de l'éclairage connecté avec ce kit de démarrage Philips Hue Essential, qui comprend trois ampoules toute couleur et blanc réglable, que vous pouvez ajuster aisément pour passer d'une lumière chaude et agréable à une lumière blanche et froide. Créez l'ambiance parfaite avec une gradation fluide, des millions de couleurs et une bibliothèque de scénarios de lumière conçus par nos experts, ou personnalisez-les ! Connectez-vous au Hue Bridge inclus pour profiter d’une multitude de fonctionnalités. Commandez à l'aide de votre voix, de l'application ou de n'importe quel accessoire connecté.