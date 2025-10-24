Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Kit de démarrage GU10

Kit de démarrage GU10

Ajoutez de la couleur ambiante à n'importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Ce kit comprend trois ampoules couleur intelligentes et un Hue Bridge, ce qui vous offre un contrôle total des lumières, l'accès à l'application Hue et une infinité de fonctions intelligentes.

Article plus disponible

Télécharger la fiche produit

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Éclairage blanc et coloré
  • Contrôle intelligent
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Pont Hue Bridge inclus
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    50x58

Design et finition

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Le pont

L'ampoule

L'interrupteur

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay