Kit de démarrage GU10
Ajoutez de la couleur ambiante à n'importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Ce kit comprend trois ampoules couleur intelligentes et un Hue Bridge, ce qui vous offre un contrôle total des lumières, l'accès à l'application Hue et une infinité de fonctions intelligentes.
Le prix actuel est €169,99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Éclairage blanc et coloré
- Contrôle intelligent
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Pont Hue Bridge inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58