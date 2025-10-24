Lampe à poser Flourish
Obtenez une lumière puissante en toute occasion grâce à la lampe de table Flourish, qui vous permet de régler une lumière chaude, froide ou colorée. Fonctionne en tant que lampe autonome ou qu'élément de votre système d'éclairage intelligent avec le pont Hue.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Comprend ampoule LED E27
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Verre