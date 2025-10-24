Pack de 2 B22
Avec deux ampoules LED connectées B22, vous obtenez des millions de nuances de lumière blanche et colorée ainsi qu'une variation d'intensité sans fil pour créer instantanément l'ambiance dans votre maison. S'utilise avec n'importe quel luminaire standard doté d'un culot à baïonnette.
Le prix actuel est €84,99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- 2 x ampoules B22
- Éclairage blanc et coloré
- Variation de l'intensité lumineuse
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110