Pack de 2 E27
Adaptées à la plupart des luminaires, ces deux ampoules LED connectées E27 vous permettent d'apporter un éclairage connecté partout dans votre maison. Mettez instantanément de l'ambiance avec des millions de nuances de lumière blanche et colorée.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc et coloré
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110