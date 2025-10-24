Pack de 3 spots encastrés Xamento
Avec leur design contemporain, leurs millions de couleurs de lumière connectée et leur classement IP44, ces trois spots Xamento de 22 cm en noir se fondent dans le décor de n'importe quelle salle de bain. Ajoutez un peu de fun dans votre routine quotidienne ou atténuez la luminosité pour vous détendre.
Le prix actuel est €219,99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- 3 x ampoules GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique