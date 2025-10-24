Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Spot encastrable Xamento

Spot encastrable Xamento

Ajoutez un peu de fun à votre routine quotidienne avec le spot encastrable Xamento de 5,5 pouces en argent, qui offre des millions de couleurs de lumière connectée. Avec son design contemporain, ce luminaire, qui bénéficie d'un classement IP44, se fond dans le décor de n'importe quelle salle de bain.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • 1 x ampoules GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Chromé

  • Matériaux

    Synthétique

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay