Aide
White pendant light with layered dome-shaped design, matte finish, suspended by a single cord from a round ceiling mount.

Suspension Beyond

Cette élégante suspension LED Philips Hue Beyond associe un éclairage d'ambiance de mise en scène et un éclairage fonctionnel blanc et chaud. Elle se connecte à votre réseau sans fil domestique afin de vous offrir une maîtrise instantanée et totale de l'éclairage de votre maison à partir de votre smartphone.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • LED intégrée
  • White
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
  • Commande vocale*
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    Verre

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay