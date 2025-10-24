Suspension Ensis
Philips Hue Ensis White and Color Ambiance est une suspension fine avec une lumière vers le haut et vers le bas permettant de combiner facilement un éclairage d'ambiance et fonctionnel. Elle procure toutes les teintes de lumière banche et 16 millions de couleurs, ce qui la rend idéale pour éclairer votre salle à manger.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- LED intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Aluminium