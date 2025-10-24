Aide
Gros plan de l'avant de Hue White GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Placez ces deux ampoules LED connectées GU10 dans vos spots pour obtenir une lumière blanche et douce ainsi qu'une gradation sans fil instantanée dans n'importe quelle pièce de votre maison.

Article plus disponible

Télécharger la fiche produit

Points forts du produit

  • White
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Éclairage blanc doux
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    50x54

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay