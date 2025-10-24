GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
Placez ces deux ampoules LED connectées GU10 dans vos spots pour obtenir une lumière blanche et douce ainsi qu'une gradation sans fil instantanée dans n'importe quelle pièce de votre maison.
Le prix actuel est €39,99
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x54