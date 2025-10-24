Aide
A set of smart lighting products including a white smart hub and a collection of white LED light bulbs with illuminated tops.

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (800)

Améliorez votre expérience d'éclairage avec le kit de démarrage Philips Hue Blanc E27. Connectez vos ampoules blanches chaudes au pont Hue inclus pour profiter des fonctions telles que la gradation sans fil, les routines et les minuteries.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White
  • jusqu’à 800 lumens*
  • 2 x ampoules E27
  • Lumière blanche et chaude
  • Pont Hue Bridge inclus
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    62x110

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Consommation électrique

Entretien

Spécificités techniques

Le pont

L'ampoule

L'interrupteur

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay