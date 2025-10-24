Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (800)
Améliorez votre expérience d'éclairage avec le kit de démarrage Philips Hue Blanc E27. Connectez vos ampoules blanches chaudes au pont Hue inclus pour profiter des fonctions telles que la gradation sans fil, les routines et les minuteries.
Points forts du produit
- White
- jusqu’à 800 lumens*
- 2 x ampoules E27
- Lumière blanche et chaude
- Pont Hue Bridge inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110