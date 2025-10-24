Promotion
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (800)
Lancez votre système d’éclairage intelligent avec ce kit de démarrage, qui comprend deux ampoules intelligentes à lumière blanche douce et le pont Hue. C’est un kit complet pour un contrôle personnalisé de votre éclairage intérieur et de toutes ses fonctions.
Le prix actuel est €48,99, le prix d'origine est €69,99
Points forts du produit
- White
- jusqu’à 800 lumens*
- Éclairage blanc doux
- Installation simple
- Pont Hue Bridge inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110