Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix

Une fois connecté au Hue Bridge, vous pouvez connecter vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit, et l'assistant Google et contrôler vos lumières en utilisant seulement votre voix. De simples commandes vocales vous permettent d'allumer et d'éteindre vos lumières, d'atténuer ou d'accentuer l'éclairage, voire de créer un décor lumineux.