Pack de 2 GU10
Développez votre système d'éclairage intelligent et obtenez un éclat blanc chaud et confortable avec ces 2 ampoules Philips Hue Blanc GU10 à gradation. Connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller l'ensemble des fonctions et des commandes d'éclairage intelligentes.
Points forts du produit
- White
- Hue Bridge requis
- 2 GU10
- Lumière blanche et chaude
- Variation de l'intensité lumineuse
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x57