Attache Hue Flux, lot de 10
Installez ou réinstallez facilement vos rubans LED Hue Flux et Flux ultra-brillant sur n'importe quelle surface à l'intérieur de la maison grâce à ces supports de montage spéciaux. Des vis et du ruban adhésif sont fournis pour faciliter la pose sous des meubles et sur les murs texturés, ainsi que pour un support d'installation long. La conception transparente garantit une uniformité et une qualité constante de l'éclairage.
Points forts du produit
- Fixer ou coller sur différentes surfaces
- Vis et ruban adhésif inclus
- Conception robuste et transparente
- Installation sans effort de ruban LED
- Comprend 10 supports
Spécifications
Design et finition
Couleur
Transparent
Matériaux
PC