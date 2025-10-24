Aide
Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Extension de ruban LED Hue Flux 10m

Extension de ruban LED Hue Flux 10 m

Créez un éclairage mural pour les longs couloirs, les moulures de plafond et les grands placards de cuisine grâce à une extension facile à installer et compatible avec les rubans LED Hue Flux et Hue Flux ultra-brillant. Profitez d'une expérience harmonieuse sans compromettre l'ambiance ni la qualité de l'éclairage. Ajoutez des dégradés de couleurs riches et une lumière blanche, vive et authentique à un plus grand nombre de pièces de votre maison. La technologie Chromasync™ garantit un mélange précis des couleurs pour un rendu impeccable de la lumière.

Article plus disponible

Télécharger la fiche produit

Points forts du produit

  • Extension de ruban LED 10 m / 33 ft
  • Facile à installer
  • Extension maximale 20 m / 65 ft
  • Lumière blanche, vive et authentique
  • Mélange précis des couleurs Chromasync™
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Couleur(s)

    Multi Color

  • Matériaux

    Silicone

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay