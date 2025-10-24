Aide
Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Kit de démarrage: Ruban LED Hue Flux 3m + Bridge Pro

Kit de démarrage : Ruban LED Hue Flux 3 m + Bridge Pro

Lancez-vous en toute simplicité dans l'éclairage connecté grâce à un kit de démarrage comprenant le ruban LED Philips Hue Flux et le hub pour maison connectée Hue Bridge Pro. Décorez et illuminez votre intérieur avec les tons les plus purs de lumière blanche et le mélange précis des couleurs Chromasync™. Coupez, réutilisez ou prolongez le ruban LED pour l'adapter à n'importe quel espace. Notre hub domestique le plus avancé, Bridge Pro, offre des performances plus rapides, une capacité supérieure et des fonctionnalités basées sur l'IA, grâce à une puce ultrarapide. Gérez votre configuration à l'aide de l'application Hue primée ou de votre assistant vocal.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Scénarios et effets personnalisables
  • Mélange précis des couleurs Chromasync™
  • Lumière blanche, vive et authentique
  • Ajoutez plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
  • Les lampes se transforment en détecteurs grâce MotionAware™.
Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Couleur(s)

    Multi Color

  • Matériaux

    Silicone

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Entretien

Spécificités techniques

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

