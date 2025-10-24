Aide
Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Lightstrip d'extérieur Flux 6 m

Lightstrip d'extérieur Flux 6 m

Le lightstrip extérieur Flux améliore les arrière-cours, les patios et les porches en apportant une ambiance vibrante et décorative. La technologie Chromasync™ offre une correspondance précise des couleurs pour des dégradés superbes. Dissimulez le lightstrip pour obtenir un effet d'éclairage indirect pour les façades, les murs et les clôtures. Profitez d'une lumière blanche authentique et lumineuse dans plusieurs tonalités pour un éclairage extérieur pratique. Créez des scènes personnalisées d'éclairage extérieur et des effets dynamiques faciles à contrôler par l'application Hue ou par commande vocale avec les assistants connectés. L'installation de ce lightstrip étanche est simple : connectez-le à une prise standard à l'aide du bloc d'alimentation basse tension fourni ou intégrez-le à votre installation basse tension existante.

Article plus disponible

Télécharger la fiche produit

Points forts du produit

  • Scénarios et effets personnalisables
  • Mélange précis des couleurs Chromasync™
  • Lumière blanche, vive et authentique
  • 3000 lumens
  • Application et commande vocale
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Couleur(s)

    Multi Color

  • Matériaux

    Silicone

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay