Lightstrip d'extérieur Neon 3 m
Ajoutez un éclat ludique à votre espace extérieur grâce au lightstrip d'extérieur Neon. La technologie Chromasync™ offre une correspondance précise des couleurs pour de magnifiques dégradés sur votre terrasse, vos sentiers et vos plantes. Profitez d'une lumière blanche authentique et lumineuse dans toutes les tonalités naturelles pour un éclairage extérieur pratique. Des scénarios de lumière personnalisables et des effets dynamiques créent l'ambiance parfaite pour chaque moment passé à l'extérieur. L'installation est simple : connectez-le à une prise standard à l'aide du bloc d'alimentation basse tension fourni ou intégrez-le à votre installation basse tension existante.
Points forts du produit
- Scénarios et effets personnalisables
- Mélange précis des couleurs Chromasync™
- Lumière blanche, vive et authentique
- 1100 lumens
- Application et commande vocale
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Couleur(s)
Multi Color
Matériaux
Silicone