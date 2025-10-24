Ajoutez un éclat ludique à votre espace extérieur grâce au lightstrip d'extérieur Neon. La technologie Chromasync™ offre une correspondance précise des couleurs pour de magnifiques dégradés sur votre terrasse, vos sentiers et vos plantes. Profitez d'une lumière blanche authentique et lumineuse dans toutes les tonalités naturelles pour un éclairage extérieur pratique. Des scénarios de lumière personnalisables et des effets dynamiques créent l'ambiance parfaite pour chaque moment passé à l'extérieur. L'installation est simple : connectez-le à une prise standard à l'aide du bloc d'alimentation basse tension fourni ou intégrez-le à votre installation basse tension existante.