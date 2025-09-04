Aide
  • Mélange précis des couleurs Chromasync™
  • Lumière blanche, vive et authentique
  • Découpable, extensible, réutilisable

Réinventez votre intérieur grâce à un fin trait de lumière

Lightstrips Philips Hue — plus éclatants, plus originaux et plus performants que jamais.
La technologie de pointe s'allie à une conception flexible pour créer un éclairage d'ambiance et fonctionnel qui s'adapte parfaitement à tous les espaces.   

Une bande de lightstrips Flux et OmniGlow
Une chambre est baignée d'une lumière indirecte dans des tons roses et blanc chaud, grâce à des lightstrips dissimulés sous le lit et derrière les moulures du plafond et des murs afin de créer un effet d'éclairage mural.

Décorez et sublimez chaque espace intérieur

Choisissez parmi des tonalités colorées, adaptées à votre humeur ou des teintes blanches authentiques pour créer l'ambiance parfaite avec une lumière diffuse qui illumine vos murs, vos sols et vos plafonds. La technologie Chomasync™ apporte précision et uniformité au mélange des couleurs pour créer des dégradés harmonieux dans chaque recoin. Personnalisez votre espace avec de magnifiques scénarios de lumière et des effets dynamiques qui s'adaptent à chaque humeur et à chaque occasion. Découpez-les pour les ajuster à tous les emplacements, des angles aux murs, en passant par les plafonds et les escaliers.  

Une cuisine baignée d'une lumière blanche, vive et indirecte, provenant de lightstrips dissimulés sous les plans de travail et derrière les moulures du plafond et des murs pour créer un effet d'éclairage mural.

Plus lumineux et plus blanc que jamais

Illuminez chaque recoin avec une lumière blanche très vive et authentique. Conçus avec des LED blanches et blanc chaud dédiées, ces lightstrips offrent des teintes blanches d'une pureté et d'une clarté exceptionnelles. Et avec une puissance ultra-brillante pouvant atteindre 6 000 lumens, vous bénéficiez également d'un éclairage mural ou fonctionnel puissant qui vous aide à vous concentrer sur vos tâches ou à vaquer à vos occupations quotidiennes. Obtenez la sensation de lumière naturelle à l'intérieur grâce à la lumière du jour à spectre complet. Profitez de la plus large gamme de tons blancs, des teintes ambrées les plus chaudes d'un coucher de soleil d'été jusqu'aux blancs les plus froids d'un ciel bleu d'hiver.   

Un couple est assis sur un canapé dans un salon dont les angles et les lignes du plafond sont éclairés par la lumière directe d'un lightstrip OmniGlow.

Une lumière exceptionnelle et captivante

Le lightstrip OmniGlow offre la meilleure expérience d'éclairage de sa catégorie. Obtenez une ligne de lumière parfaitement régulière et uniforme grâce à la technologie OmniGlow et à une gaine diffusante qui dissimule les points lumineux LED. OmniGlow est suffisamment puissant pour servir d'éclairage direct et devenir la pièce maîtresse du design de votre pièce. Son flux lumineux supérieur le rend idéal pour l'éclairage d'appoint, tandis que sa puce avancée de 16 bits garantit des effets dynamiques naturels et ultra-fluides afin de renforcer l’immersion dans n'importe quel espace intérieur.

Un couple est assis sur un canapé et regarde la télévision, entouré d'une lumière indirecte dans les tons roses provenant d'un lightstrip Hue Flux. L'homme contrôle les lampes avec l'application Hue sur son smartphone.

Contrôle total et sans effort 

Que vous souhaitiez créer un joli scénario de lumière, définir des effets d'ambiance ou simplement contrôler vos lightstrips, vous pouvez le faire sans effort à l'aide de l'application Hue ou de la commande vocale. Intégrez les lightstrips à toutes les lampes, ampoules et commandes connectées Philips Hue grâce à un Hue Bridge Pro. Le Bridge Pro vous permet également de contrôler l'ensemble de vos lightstrips depuis n'importe où dans le monde et de programmer des automatisations.   

Découvrez l'application Hue

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Couleur(s)

    Multi Color

  • Matériaux

    Silicone

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

