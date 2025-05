Lampe de chevet Twilight blanche

Réveillez-vous avec les couleurs du soleil matinal

Laissez votre lumière gradient Philips Hue vous réveiller avec les couleurs de l'aube, même si le soleil ne s'est pas encore levé, grâce à l'automatisation du réveil réglée sur Lever du soleil. Regardez la lumière s'allumer avec les douces teintes du matin, les mélangeant et les faisant évoluer sur toute la longueur de votre produit gradient. La lumière devient plus vive et change de couleur pour imiter le lever du soleil et vous aider à vous réveiller plus naturellement.