Pack : Hue Play light bars + lightstrip

Promotion
Gros plan de l'avant de Pack: Hue Play light bars + lightstrip
Article plus disponible

À propos du Pack : Hue Play light bars + lightstrip

Placez ces Hue Play light bars en blanc et un lightstrip de deux mètres autour de votre système de home cinéma ou de votre espace de jeu afin d'optimiser votre expérience multimédia.

  • Lumière blanche et colorée
  • Fait pour la télévision
  • Hue Bridge requis (Play)
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay