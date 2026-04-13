Pack : Hue Play light bars + lightstrip
Le prix du lot est de €199,48, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €209,98
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À propos du Pack : Hue Play light bars + lightstrip
Placez ces Hue Play light bars en blanc et un lightstrip de deux mètres autour de votre système de home cinéma ou de votre espace de jeu afin d'optimiser votre expérience multimédia.
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- Lumière blanche et colorée
- Fait pour la télévision
- Hue Bridge requis (Play)
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870789
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2
- 1
- Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
- 1