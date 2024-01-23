Aide
Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour mur, en L (2 spots)

Perifo kit de base pour mur, en L (2 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur blanche, comprend deux spots cylindriques, trois rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la droite.

Points forts du produit

  • 2 spots, chacun 490 lm @2700K
  • Prend 10,6 watts de l'unité d'alimentation
  • 203.2 cm x 103.2 cm
  • Conçu pour les murs
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
Ajoutez à votre kit

Tube lumineux gradient compact Perifo

Hue White and Color Ambiance

Tube lumineux gradient compact Perifo

12 watts
71,4 cm sur rail
Jusqu’à 1060 lumens
Tourne à 350 degrés

€199,99

Connecteur droit Perifo

Hue

Connecteur droit Perifo

Relie deux rails
Créer une section droite
Créer une section droite

€19,99

Rail Perifo 0,5 m

Hue

Rail Perifo 0,5 m

0,5 mètre
Jusqu'à 2 spots/suspensions
Ne permet pas d'insérer un tube lumineux ou une barre lumineuse

€49,99

Spot cylindrique Perifo

Hue White and Color Ambiance

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés

€119,99

Suspension cylindrique Perifo

Hue White and Color Ambiance

Suspension cylindrique Perifo

5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire

€149,99

Barre lumineuse linéaire Perifo

Hue White and Color Ambiance

Barre lumineuse linéaire Perifo

29 watts
95 cm sur rail
Jusqu’à 2 050 lm
Parfait pour les grands espaces

€199,99

Tube lumineux gradient large Perifo

Hue White and Color Ambiance

Tube lumineux gradient large Perifo

29,5 watts
146,4 cm sur rail
Jusqu’à 2600 lumens
Tourne à 350 degrés

€299,99

Dans ce pack

Gros plan de l'avant de Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise

1 x Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise

Ce bloc d'alimentation se connecte à l'extrémité d'un rail Perifo et se branche sur une prise murale, et permet d'obtenir jusqu'à 100 W sur une seule unité d'alimentation. Additionnez simplement la puissance de chaque lumière pour atteindre le seuil. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.

Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise
Gros plan de l'avant de Hue Rail Perifo 1 m

3 x Hue Rail Perifo 1 m

Ce rail blanc de 1 mètre vous permet d'agencer votre éclairage sur rail comme vous le souhaitez. Encliquetez les luminaires Perifo directement dans le rail. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.

Rail Perifo 1 m
Gros plan de l'avant de Hue Connecteur droit Perifo

1 x Hue Connecteur droit Perifo

Connectez deux rails Perifo avec ce connecteur droit en blanc. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.

Connecteur droit Perifo
Gros plan de l'avant de Hue Connecteur d'angle extérieur Perifo

1 x Hue Connecteur d'angle extérieur Perifo

Utilisez un connecteur d'angle externe pour créer une forme en L avec votre éclairage sur rail Perifo. Une fois installé, le rail tournera vers la droite ou vers la gauche, selon le positionnement de votre bloc d'alimentation. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo

Connecteur d'angle extérieur Perifo
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo

2 x Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo

Ces puissants projecteurs cylindriques blancs se fixent directement sur les rails Perifo. Inclinez-les et faites-les pivoter pour diffuser leur lumière de couleur partout où vous le souhaitez. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.

Spot cylindrique Perifo

En savoir plus sur Perifo

Qu'est-ce que l'éclairage sur rail connecté ?

Découvrez comment fonctionne l'éclairage sur rail Perifo et comment tous les composants s'assemblent.

En savoir plus sur l'éclairage sur rail

Construisez un kit d'éclairage sur rail personnalisé

Obtenez des guides pas à pas pour choisir chaque composant séparément afin de créer votre système d'éclairage sur rail personnalisé.

Lire le guide

Questions et réponses

Ai-je besoin d'un pont Hue Bridge pour utiliser l'éclairage sur rail Perifo ?

Puis-je contrôler l'éclairage sur rail Perifo via Bluetooth ?

Comment puis-je calculer le nombre maximal de lampes que je peux ajouter à ma configuration d'éclairage sur rail Perifo ?

Puis-je régler la longueur du câble du bloc d'alimentation mural ?

Puis-je régler la longueur du câble du bloc d'alimentation mural ?

Que comprend le kit d'éclairage sur rail Perifo ?

Puis-je transformer un kit d'éclairage sur rail Perifo en une installation d'éclairage sur rail encore plus grande en y ajoutant davantage de lampes ou de rails ?

Quels luminaires fonctionnent avec l'éclairage sur rail Perifo ?

Puis-je installer l'éclairage sur rail Perifo moi-même ?

Comment l'éclairage sur rail Perifo se raccorde-t-il à l'alimentation ?

Puis-je remplacer moi-même les ampoules de mes luminaires Perifo ?

Puis-je ajouter des lampes supplémentaires à un kit d'éclairage sur rail Perifo ?

Les kits d'éclairage sur rail Perifo sont-ils préassemblés ?

Quel est le matériel de montage fourni avec le kit d'éclairage sur rail Perifo ?

Comment déplacer les luminaires Perifo sur le rail ?

Que contient la boîte lorsque je commande un éclairage sur rail Perifo ?

Quelles sont les options de montage des rails d'éclairage Perifo ?

Qu'est-ce qu'un cache rallonge et boîtier électrique pour éclairage sur rail Perifo ?

Quelle est la différence entre un connecteur d'angle externe et un connecteur d'angle interne ?

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

