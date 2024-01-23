Découvrez comment fonctionne l'éclairage sur rail Perifo et comment tous les composants s'assemblent.
Exclusif
Perifo kit de base pour mur, droit (1 tube lumineux de grande taille)
Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur blanche, comprend un tube lumineux gradient de grande taille, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale et des connecteurs permettant de former une ligne droite.
Le prix actuel est €594,97
Points forts du produit
- 1 tube lumineux de grande taille, 1840 lm @2700K
- Prend 29,5 watts de l'unité d'alimentation
- 200.4 cm
- Conçu pour les murs
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Dans ce pack
1 x Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100W 1point avec prise
Ce bloc d'alimentation se connecte à l'extrémité d'un rail Perifo et se branche sur une prise murale, et permet d'obtenir jusqu'à 100 W sur une seule unité d'alimentation. Additionnez simplement la puissance de chaque lumière pour atteindre le seuil. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise
2 x Hue Rail Perifo 1m
Ce rail blanc de 1 mètre vous permet d'agencer votre éclairage sur rail comme vous le souhaitez. Encliquetez les luminaires Perifo directement dans le rail. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.Rail Perifo 1 m
1 x Hue Connecteur droit Perifo
Connectez deux rails Perifo avec ce connecteur droit en blanc. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.Connecteur droit Perifo
1 x HueWhite and ColorAmbiance Tube lumineux gradient large Perifo
Avec un tube lumineux gradient large en blanc, vous pouvez illuminer plus largement votre espace avec une combinaison de couleurs. Faites pivoter le tube pour orienter correctement son faisceau de lumière riche et puissante. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.Tube lumineux gradient large Perifo
En savoir plus sur Perifo
Qu'est-ce que l'éclairage sur rail connecté ?
Construisez un kit d'éclairage sur rail personnalisé
Obtenez des guides pas à pas pour choisir chaque composant séparément afin de créer votre système d'éclairage sur rail personnalisé.