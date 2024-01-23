Dans ce pack

1 x Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100W 1point avec prise Ce bloc d'alimentation se connecte à l'extrémité d'un rail Perifo et se branche sur une prise murale, et permet d'obtenir jusqu'à 100 W sur une seule unité d'alimentation. Additionnez simplement la puissance de chaque lumière pour atteindre le seuil. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo. Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise

2 x Hue Rail Perifo 1m Ce rail blanc de 1 mètre vous permet d'agencer votre éclairage sur rail comme vous le souhaitez. Encliquetez les luminaires Perifo directement dans le rail. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo. Rail Perifo 1 m

1 x Hue Connecteur droit Perifo Connectez deux rails Perifo avec ce connecteur droit en blanc. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo. Connecteur droit Perifo